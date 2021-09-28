Медведев оценил идею сделать голосование на выборах в РФ обязательным

Голосование на выборах в России вряд ли станет обязательным, также, скорее всего, не появится штрафная или даже уголовная ответственность за отказ от волеизъявления. Об этом председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу RT.

"Я думаю, что вряд ли мы пойдем по этому пути. Хотя, ещё раз говорю, история мировая это знает. Но удобство голосования для любого современного человека, мне кажется, выдвигается на передний план", — отметил Медведев.