Юный тиктокер-миллионник насмерть разбился в автомобильной аварии

Популярный американский тиктокер Габриэль Салазар, известный под ником gabenotbabe, умер в результате аварии в Техасе. Об этом сообщил друг погибшего, блогер Рики Флорес.

"Словами не описать, что я сейчас чувствую. Я бы сделал что угодно, чтобы вернуть тебя, бро", — написал Флорес в "Инстаграме".

19-летний Салазар, на которого подписано более миллиона человек, получил тяжёлые травмы в ДТП в городе Сан-Антонио. Подробности аварии неизвестны. Друзья блогера решили оказать финансовую помощь его семье. Они завели общую страницу в социальной сети, чтобы собрать деньги на похороны.