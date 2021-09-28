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Юный тиктокер-миллионник насмерть разбился в автомобильной аварии

Его друзья решили оказать финансовую помощь семье блогера и завести общую страницу в соцсети, чтобы собрать деньги на похороны.

28 сентября, 05:47
<p>Габриэль Салазар. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSIO8RkJJSW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gabenotbabee</a></p>

Габриэль Салазар. Фото © Instagram / gabenotbabee

Популярный американский тиктокер Габриэль Салазар, известный под ником gabenotbabe, умер в результате аварии в Техасе. Об этом сообщил друг погибшего, блогер Рики Флорес.

"Словами не описать, что я сейчас чувствую. Я бы сделал что угодно, чтобы вернуть тебя, бро", — написал Флорес в "Инстаграме".

19-летний Салазар, на которого подписано более миллиона человек, получил тяжёлые травмы в ДТП в городе Сан-Антонио. Подробности аварии неизвестны. Друзья блогера решили оказать финансовую помощь его семье. Они завели общую страницу в социальной сети, чтобы собрать деньги на похороны.

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Ранее Лайф рассказывал, как 22-летний блогер разбился насмерть, сорвавшись с высоты 200 метров во время съёмок видео для своего канала.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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