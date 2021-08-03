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22-летний блогер разбился насмерть, сорвавшись с высоты 200 м, когда снимал видео для своего канала

Фанаты парня высказывают соболезнования и пишут о том, что ни одно красивое видео не стоит того, чтобы пренебрегать правилами безопасности и рисковать жизнью.

3 августа, 07:31

Фото © Instagram / albertdyrlund

22-летний Альберт Дирлунд — блогер, комик и музыкант из Дании — отправился в итальянские Альпы на съёмки нового видео для своего ютуб-канала. Парень забрался на гору Сечеда в Валь-Гардене ради живописных видов, однако его поход закончился трагедией.

Фото © Instagram / albertdyrlund

Фото © Instagram / albertdyrlund

В роковой момент блогер сорвался с высоты 200 м. На помощь отправили спасательный вертолёт, однако было уже слишком поздно — Альберта обнаружили мёртвым. Гибель парня подтвердила его мама, пишет Newsweek. "Это большая трагедия, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", — сказала убитая горем женщина.

Фото © Instagram / albertdyrlund

Фото © Instagram / albertdyrlund

У Альберта было более 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и более 168 тысяч на "Ютубе". Дирлунд был хорошо известен своими музыкальными клипами и скетчами. Среди его популярных треков — Emoji, Waffles, Ulla и Summer. Также парень снялся в фильме "Команда Альберта" (Team Albert).

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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