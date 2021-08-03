22-летний блогер разбился насмерть, сорвавшись с высоты 200 м, когда снимал видео для своего канала

22-летний Альберт Дирлунд — блогер, комик и музыкант из Дании — отправился в итальянские Альпы на съёмки нового видео для своего ютуб-канала. Парень забрался на гору Сечеда в Валь-Гардене ради живописных видов, однако его поход закончился трагедией.

Фото © Instagram / albertdyrlund

В роковой момент блогер сорвался с высоты 200 м. На помощь отправили спасательный вертолёт, однако было уже слишком поздно — Альберта обнаружили мёртвым. Гибель парня подтвердила его мама, пишет Newsweek. "Это большая трагедия, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", — сказала убитая горем женщина.

Фото © Instagram / albertdyrlund