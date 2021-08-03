22-летний блогер разбился насмерть, сорвавшись с высоты 200 м, когда снимал видео для своего канала
Фанаты парня высказывают соболезнования и пишут о том, что ни одно красивое видео не стоит того, чтобы пренебрегать правилами безопасности и рисковать жизнью.
22-летний Альберт Дирлунд — блогер, комик и музыкант из Дании — отправился в итальянские Альпы на съёмки нового видео для своего ютуб-канала. Парень забрался на гору Сечеда в Валь-Гардене ради живописных видов, однако его поход закончился трагедией.
В роковой момент блогер сорвался с высоты 200 м. На помощь отправили спасательный вертолёт, однако было уже слишком поздно — Альберта обнаружили мёртвым. Гибель парня подтвердила его мама, пишет Newsweek. "Это большая трагедия, но я бы хотела, чтобы его поклонники знали", — сказала убитая горем женщина.
У Альберта было более 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и более 168 тысяч на "Ютубе". Дирлунд был хорошо известен своими музыкальными клипами и скетчами. Среди его популярных треков — Emoji, Waffles, Ulla и Summer. Также парень снялся в фильме "Команда Альберта" (Team Albert).
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