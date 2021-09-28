В конгрессе потребовали от Байдена объяснений по поводу использования российских баз

В США высокопоставленные законодатели — республиканцы направили письмо президенту Джо Байдену с требованием объяснить планы Белого дома касаемо российских военных баз в Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба сенатора Джима Инхофа, который выступил одним из авторов обращения.

Политиков встревожило то, что Вашингтон в принципе рассматривает возможность военного сотрудничества с Москвой. По их мнению, такой союз не будет способствовать "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, а также едва ли поможет США в борьбе с терроризмом.

Кроме того, авторы письма напомнили главе государства, что сотрудничество США и России в военной сфере запрещено американским законодательством, поэтому потребовали у Байдена впредь информировать о подобного рода планах.