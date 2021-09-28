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WSJ: Американский генерал Милли интересовался российскими базами в Центральной Азии

По данным СМИ, США рассматривали возможность использования баз РФ для борьбы с терроризмом, в частности в Афганистане.

28 сентября, 01:47
<p>Фото © © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко</p>

Фото © © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в структурах исполнительной власти Соединённых Штатов.

По данным СМИ, члены Совета национальной безопасности США посчитали некоторые высказывания президента РФ Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом указанием на готовность России рассмотреть возможность предоставления своих баз для борьбы с терроризмом, в частности в Афганистане. Они обратились к Милли с просьбой узнать у Герасимова, так ли это. Отмечается, что конкретного ответа американский генерал не получил.

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При этом в Пентагоне данную информацию не подтвердили, пишет WSJ.

Встреча Герасимова и Милли прошла 22 сентября в Финляндии в городе Вантаа. На ней стороны обсудили снижение рисков военной деятельности, а также затронули вопросы, представляющие взаимный интерес для двух государств.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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