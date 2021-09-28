WSJ: Американский генерал Милли интересовался российскими базами в Центральной Азии

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым интересовался возможностью использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в структурах исполнительной власти Соединённых Штатов.

По данным СМИ, члены Совета национальной безопасности США посчитали некоторые высказывания президента РФ Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом указанием на готовность России рассмотреть возможность предоставления своих баз для борьбы с терроризмом, в частности в Афганистане. Они обратились к Милли с просьбой узнать у Герасимова, так ли это. Отмечается, что конкретного ответа американский генерал не получил.

При этом в Пентагоне данную информацию не подтвердили, пишет WSJ.