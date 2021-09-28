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Аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры

Активнее всех их приобретают граждане в возрасте от 30 до 44 лет. А по географии лидирует Центральный федеральный округ.

28 сентября, 01:34

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Половина россиян хотя бы раз оформляли платную подписку на онлайн-кинотеатры. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос о медиапотреблении в России в 2021 году, который провёл исследовательский центр компании Deloitte в СНГ.

Об опыте использования платных подписок сообщил 51% респондентов. При этом активнее всего их приобретают россияне в возрасте от 30 до 44 лет. Большинство пользователей платного видеоконтента проживают в Центральном федеральном округе (36%), на втором месте — Уральский федеральный округ (34%). Большая часть пользователей заявили, что готовы потратить деньги на платный контент, чтобы избежать рекламы.

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53% опрошенных признались, что согласны отказаться от подписки, если поступит более выгодное предложение от альтернативного сервиса. Вторая наиболее частая причина отказа — отсутствие потребности в платном сервисе, на третьем месте — недостаток уникального контента.

Ранее аналитики подсчитали среднюю стоимость рекламных публикаций в "Инстаграме".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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