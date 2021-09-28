Аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры

Половина россиян хотя бы раз оформляли платную подписку на онлайн-кинотеатры. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос о медиапотреблении в России в 2021 году, который провёл исследовательский центр компании Deloitte в СНГ.

Об опыте использования платных подписок сообщил 51% респондентов. При этом активнее всего их приобретают россияне в возрасте от 30 до 44 лет. Большинство пользователей платного видеоконтента проживают в Центральном федеральном округе (36%), на втором месте — Уральский федеральный округ (34%). Большая часть пользователей заявили, что готовы потратить деньги на платный контент, чтобы избежать рекламы.