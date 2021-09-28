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В Забайкалье главу района задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Как уточнили в СКР, ущерб от действий Михаила Слесаренко на посту главы Нерчинского района составил около семи миллионов рублей.

28 сентября, 00:41
<p>Фото © <a href="https://75.ru/mestnoe-samoupravlenie/glavy-municipal-nyh-obrazovaniy/128060-glava-municipal-nogo-rayona-nerchinskiy-rayon" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный портал Забайкальского края</a></p>

Фото © Официальный портал Забайкальского края

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали главу Нерчинского района Михаила Слесаренко. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

"По данным следствия, в 2020 году Слесаренко, являясь главой городского поселения "Нерчинское", злоупотребил своими полномочиями при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта, причинив тем самым ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей", — говорится на сайте СУ СКР по региону.

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Отмечается, что в 2019 году администрация Нерчинска заключила с подрядчиком контракт по благоустройству исторического центра города — центральной площади — на сумму более 59 миллионов рублей. Подрядчик нарушил технологию подготовки основания для укладки тротуарной плитки, однако Слесаренко, зная об этом, подписал акт о приёмке выполненных работ. В итоге плитку пришлось укладывать заново, что обошлось в семь миллионов рублей.

Это уже не первое уголовное дело против Слесаренко. В марте его заподозрили в превышении должностных полномочий на посту главы Нерчинска, но уже при благоустройстве стадиона и с ущербом 800 тысяч рублей. Как уточнили в СКР, эти дела будут соединены в одно производство.

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После задержания Слесаренко доставили в Читу. В доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Также следователи провели обыски в Министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что главу отделения ФСС по Татарстану задержали за взятку в 2,4 млн рублей. По версии следствия, он согласился за вознаграждение "урегулировать вопрос" с фирмой-нарушительницей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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