В Забайкалье главу района задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали главу Нерчинского района Михаила Слесаренко. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

"По данным следствия, в 2020 году Слесаренко, являясь главой городского поселения "Нерчинское", злоупотребил своими полномочиями при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта, причинив тем самым ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей", — говорится на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что в 2019 году администрация Нерчинска заключила с подрядчиком контракт по благоустройству исторического центра города — центральной площади — на сумму более 59 миллионов рублей. Подрядчик нарушил технологию подготовки основания для укладки тротуарной плитки, однако Слесаренко, зная об этом, подписал акт о приёмке выполненных работ. В итоге плитку пришлось укладывать заново, что обошлось в семь миллионов рублей.

Это уже не первое уголовное дело против Слесаренко. В марте его заподозрили в превышении должностных полномочий на посту главы Нерчинска, но уже при благоустройстве стадиона и с ущербом 800 тысяч рублей. Как уточнили в СКР, эти дела будут соединены в одно производство.

После задержания Слесаренко доставили в Читу. В доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Также следователи провели обыски в Министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.