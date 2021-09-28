"Изображает из себя Робин Гуда": Подполковник ФСБ в отставке рассказал, кто мог угрожать в телеграм-канале стрельбой в Томске

Алексей Филатов подчеркнул, что этого человека нужно обязательно найти и передать правосудию, чтобы показать пример другим подобным личностям.