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"Изображает из себя Робин Гуда": Подполковник ФСБ в отставке рассказал, кто мог угрожать в телеграм-канале стрельбой в Томске

Алексей Филатов подчеркнул, что этого человека нужно обязательно найти и передать правосудию, чтобы показать пример другим подобным личностям.

27 сентября, 23:56

Фото © ТАСС / AP

Спустя неделю после трагедии в Перми неизвестный заявил в Интернете о планах организовать массовую стрельбу в Томске. Такое сообщение он написал в телеграм-канале. Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов считает, что, скорее всего, речь идёт о подражателе или хулигане. Его отследят и передадут следственным органам, отметил эксперт.

"Обязательно будут проверять. Более того, есть такая штука, которая отслеживает по ключевым словам не только непосредственные угрозы, но и переговоры, косвенно связанные с терактом, экстремизмом", — заявил Филатов в беседе с телеканалом "360".

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По его словам, подобные переписки всегда отслеживаются, вся информация отрабатывается. Обычно злоумышленники редко ставят в известность о своих планах, подчеркнул Филатов.

Также подполковник отметил, что такие телеграм-каналы создают те, кто проникся идеей преступников и хотят пиара. Эти люди психологически неустойчивы и часто могут воображать себя Робин Гудами. Филатов подчеркнул, что автора канала нужно обязательно найти и передать правосудию, чтобы показать пример другим подобным личностям.

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Напомним, ранее сообщалось, что СКР проверит телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже. В последней публикации аноним попытался оправдаться, заявив, что выдумал это ради реакции общественности, но правоохранители уже начали его поиски.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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