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В США рэпера Ар Келли признали виновным в преступлениях сексуального характера

Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года. Артисту грозят десятки лет тюрьмы.

27 сентября, 23:32
<p>Роберт Сильвестр Келли (Ар Келли). Фото © ТАСС / АР</p>

Роберт Сильвестр Келли (Ар Келли). Фото © ТАСС / АР

В США суд присяжных вынес обвинительный приговор рэперу Ар Келли (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своём твиттере.

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Присяжные приняли единогласное решение по всем статьям обвинения. Артисту вменяют вымогательство, нарушение законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также сексуальное насилие в отношении ребёнка. Певцу грозят десятки лет в тюрьме. Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года. По словам адвоката, Ар Келли намерен обжаловать решение суда.

Рэпера арестовали в июле 2019 года в Чикаго, а иск против него был подан в Нью-Йорке. Обвинение содержит 13 пунктов. По версии следствия, Ар Келли возглавлял группировку из его охранников, водителей и менеджеров, которая причастна к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию. Всего против певца ранее было выдвинуто свыше 20 обвинений в сексуальном насилии. Свою вину он не признаёт. В 2008 году суд в штате Иллинойс оправдал Ар Келли по делу о детской порнографии.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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