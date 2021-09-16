Олимпийская чемпионка разрыдалась, вспоминая о сексуальном насилии, которое над ней совершил врач

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вместе с другими спортсменками выступила в Сенате США, давая показания по делу о насилии, которое ранее совершал над ней и другими девочками врач Ларри Нассар. По словам Симоны, ФБР и Олимпийский комитет "закрывали глаза" на творящиеся преступления, что способствовало появлению всё новых жертв. Произнося свою речь, девушка не сдержала слёз.

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Я обвиняю Ларри Нассара, а также всю систему, которая позволила ему совершить злодеяния. <...> Нассар нашёл более 100 новых жертв для растления. Это было всё равно что подавать невинных детей педофилу на серебряном блюде Симона Байлз

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Байлз отметила, что не хочет, чтобы другие юные гимнастки прошли через тот ужас, который пережила она. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионке пришлось отказаться от участия в индивидуальном многоборье, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье, пишет The Sun. Однако после спортсменка всё же завоевала бронзу в упражнении на бревне. 24-летняя девушка призналась, что до сих пор ощущает последствия причинённого врачом насилия, пишет Daily Mail.

Напоследок я скажу одно. Шрамы от этого ужасного насилия продолжают жить со всеми нами Симона Байлз

Фото © Instagram / simonebiles