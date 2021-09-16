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Олимпийская чемпионка разрыдалась, вспоминая о сексуальном насилии, которое над ней совершил врач

Спортсменка стала одной из многочисленных жертв насилия со стороны медика, о котором девочки сообщали ещё в 2015 году.

16 сентября, 11:58

Скриншот © Facebook / WSBT-TV

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вместе с другими спортсменками выступила в Сенате США, давая показания по делу о насилии, которое ранее совершал над ней и другими девочками врач Ларри Нассар. По словам Симоны, ФБР и Олимпийский комитет "закрывали глаза" на творящиеся преступления, что способствовало появлению всё новых жертв. Произнося свою речь, девушка не сдержала слёз.

Видео © Facebook / WSBT-TV

Я обвиняю Ларри Нассара, а также всю систему, которая позволила ему совершить злодеяния. <...> Нассар нашёл более 100 новых жертв для растления. Это было всё равно что подавать невинных детей педофилу на серебряном блюде

Симона Байлз

Фото © Instagram / simonebiles

Фото © Instagram / simonebiles

Байлз отметила, что не хочет, чтобы другие юные гимнастки прошли через тот ужас, который пережила она. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионке пришлось отказаться от участия в индивидуальном многоборье, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье, пишет The Sun. Однако после спортсменка всё же завоевала бронзу в упражнении на бревне. 24-летняя девушка призналась, что до сих пор ощущает последствия причинённого врачом насилия, пишет Daily Mail.

Напоследок я скажу одно. Шрамы от этого ужасного насилия продолжают жить со всеми нами

Симона Байлз

Фото © Instagram / simonebiles

Фото © Instagram / simonebiles

Директор ФБР Крис Рэй принёс извинения от имени бюро расследований и заявил, что глубоко сожалеет о том, с чем пришлось столкнуться девочкам. Он также попросил прощения за действия агентов, которые "не выполнили свой основной долг по защите людей".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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