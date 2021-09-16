Олимпийская чемпионка разрыдалась, вспоминая о сексуальном насилии, которое над ней совершил врач
Спортсменка стала одной из многочисленных жертв насилия со стороны медика, о котором девочки сообщали ещё в 2015 году.
Скриншот © Facebook / WSBT-TV
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вместе с другими спортсменками выступила в Сенате США, давая показания по делу о насилии, которое ранее совершал над ней и другими девочками врач Ларри Нассар. По словам Симоны, ФБР и Олимпийский комитет "закрывали глаза" на творящиеся преступления, что способствовало появлению всё новых жертв. Произнося свою речь, девушка не сдержала слёз.
Видео © Facebook / WSBT-TV
Я обвиняю Ларри Нассара, а также всю систему, которая позволила ему совершить злодеяния. <...> Нассар нашёл более 100 новых жертв для растления. Это было всё равно что подавать невинных детей педофилу на серебряном блюде
Байлз отметила, что не хочет, чтобы другие юные гимнастки прошли через тот ужас, который пережила она. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионке пришлось отказаться от участия в индивидуальном многоборье, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье, пишет The Sun. Однако после спортсменка всё же завоевала бронзу в упражнении на бревне. 24-летняя девушка призналась, что до сих пор ощущает последствия причинённого врачом насилия, пишет Daily Mail.
Напоследок я скажу одно. Шрамы от этого ужасного насилия продолжают жить со всеми нами
Директор ФБР Крис Рэй принёс извинения от имени бюро расследований и заявил, что глубоко сожалеет о том, с чем пришлось столкнуться девочкам. Он также попросил прощения за действия агентов, которые "не выполнили свой основной долг по защите людей".
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