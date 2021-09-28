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Лайф узнал причину пожара в Самарской области, где погибли трое маленьких детей

Всего в квартире проживали шестеро несовершеннолетних, троих из них удалось спасти.

27 сентября, 22:48

Пожар в деревне Ольгино Самарской области, при котором погибли трое маленьких детей, начался из-за замыкания проводки. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Всего в квартире проживали шестеро несовершеннолетних, троих удалось спасти, а трое погибли. В распоряжении Лайфа оказался список жертв.

  • Анастасия Х. 2014 года рождения
  • Никита Х. 2018 года рождения
  • Амалия М. 2021 года рождения
Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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