Лайф узнал причину пожара в Самарской области, где погибли трое маленьких детей
Всего в квартире проживали шестеро несовершеннолетних, троих из них удалось спасти.
Пожар в деревне Ольгино Самарской области, при котором погибли трое маленьких детей, начался из-за замыкания проводки. Об этом Лайфу сообщил источник.
Всего в квартире проживали шестеро несовершеннолетних, троих удалось спасти, а трое погибли. В распоряжении Лайфа оказался список жертв.
- Анастасия Х. 2014 года рождения
- Никита Х. 2018 года рождения
- Амалия М. 2021 года рождения
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