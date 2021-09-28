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В Японии заявили, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Предыдущий запуск состоялся около двух недель назад. Тогда Северная Корея испытывала новый железнодорожный комплекс.

27 сентября, 22:38
<p>Фото © ТАСС / EPA / KCNA</p>

Фото © ТАСС / EPA / KCNA

Правительство Японии считает, что КНДР во вторник, вероятно, запустила баллистическую ракету. Об этом пишет агентство Kyodo.

"Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой", говорится в сообщении.

Агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердило запуск в сторону Японского моря, но при этом не указало тип снаряда.

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

Напомним, 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 км при высоте полёта 60 и более км. В Кремле отреагировали на запуск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость избегать нагнетания напряжённости на Корейском полуострове.

В МИД РФ призвали стороны на Корейском полуострове к диалогу и сдержанности

В МИД РФ призвали стороны на Корейском полуострове к диалогу и сдержанности

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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