В Японии заявили, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету
Предыдущий запуск состоялся около двух недель назад. Тогда Северная Корея испытывала новый железнодорожный комплекс.
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Правительство Японии считает, что КНДР во вторник, вероятно, запустила баллистическую ракету. Об этом пишет агентство Kyodo.
"Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой", — говорится в сообщении.
Агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердило запуск в сторону Японского моря, но при этом не указало тип снаряда.
Напомним, 15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 км при высоте полёта 60 и более км. В Кремле отреагировали на запуск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость избегать нагнетания напряжённости на Корейском полуострове.
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