В Японии заявили, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Правительство Японии считает, что КНДР во вторник, вероятно, запустила баллистическую ракету. Об этом пишет агентство Kyodo.

"Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой", — говорится в сообщении.

Агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердило запуск в сторону Японского моря, но при этом не указало тип снаряда.