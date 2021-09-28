Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

В Самарской области три ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в деревне Ольгино Безенчукского района. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 00:16 по местному времени (23:16 мск 27 сентября). По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи. В 01:01 по местному времени возгорание локализовали, а в 01:18 ликвидировали.