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Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

Жертвами стали две девочки 2014 и 2020 года рождения, а также мальчик 2018 года.

27 сентября, 22:18
<p>Фото © ГУ МЧС по Самарской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области три ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в деревне Ольгино Безенчукского района. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 00:16 по местному времени (23:16 мск 27 сентября). По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи. В 01:01 по местному времени возгорание локализовали, а в 01:18 ликвидировали.

Один человек погиб при пожаре в ковидной реанимации больницы под Воронежем

Один человек погиб при пожаре в ковидной реанимации больницы под Воронежем

"В результате пожара погибли три ребёнка (2020 года и 2014 года девочки, 2018 года мальчик)", — сообщили в МЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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