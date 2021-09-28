Украина хочет созвать саммит "нормандской четвёрки" до отставки Меркель

Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров стран "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе прошла до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Об этом заявил глава Офиса президента Незалежной Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров "нормандского формата" состоялась ещё до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", — отметил Ермак.

По его словам, в настоящее время продолжаются консультации политсоветников в "нормандском формате" как в режиме видеоконференций, так и очно.

"Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами", — заключил глава офиса Зеленского.