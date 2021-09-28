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Генконсульство России в Хьюстоне может к концу года остаться с двумя дипломатами

По словам главы дипмиссии Александра Захарова, Вашингтон продолжает вести в отношении российских дипломатов политику "визового сдерживания" и не выдаёт визы готовым кандидатам.

27 сентября, 21:22

Фото © Twitter / RusCons_TX

Генконсульство России в американском Хьюстоне (штат Техас) к концу года может остаться только с двумя дипломатами из-за проводимой США политики "визового сдерживания". Об этом заявил глава дипмиссии Александр Захаров.

"Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель — консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности!" — приводит слова дипломата ТАСС.

Захаров призвал вдуматься, что двум сотрудникам придётся совершать консульские действия, подписывать документы, официально обращаться к властям страны пребывания, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении. При этом речь идёт не об одном Техасе, а о 13 штатах Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян.

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В связи с этим дипломат предупредил, что генконсульству, вероятно, придётся пойти на сокращение приёма посетителей. Также не исключено увеличение сроков обработки обращений граждан. При этом генконсул заверил, что дипмиссия будет в любом случае стараться минимизировать возможные неудобства.

"Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить приём. По всей видимости, увеличится время реакции на обращения. Просьба отнестись к этому с пониманием. Со своей стороны будем стремиться сделать максимум возможного", — подчеркнул Захаров.

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По его словам, Вашингтон продолжает вести в отношении российских дипломатов политику "визового сдерживания" и не выдаёт визы готовым кандидатам в сотрудники дипмиссий. И если раньше отдельные так называемые визовые размены осуществлялись, то в последнее время дела застопорились, резюмировал Захаров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону "обнулить" ситуацию с визами дипломатов, но американцы не движутся в направлении решения этой проблемы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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