YouTube начал блокировать видео, оспаривающие результаты выборов в США и Германии

Видеохостинг YouTube наложил запрет на оспаривание итогов прошедших президентских выборов в США и парламентских — в Германии. Об этом сервис сообщил на своём сайте.

Ограничения касаются контента, который "вводит избирателей в заблуждение, предоставляет недостоверную информацию о требованиях к кандидатам, призывает к нарушению демократических процессов, распространяет материалы, полученные в результате взлома, а также ставит под сомнение итоги выборов".

"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечёт за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", — говорится в сообщении видеохостинга.

Уточняется, что данные ограничения распространяются только на США и ФРГ, однако в будущем в список могут быть включены и другие страны.