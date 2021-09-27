Медведев заявил, что половина атак на серверы ЦИК во время выборов шла из США
Он отметил, что цифровые гиганты давно играют по своим правилам и "кого-то милуют, кого-то казнят".
Дмитрий Медведев. Фото © Twitter / MedvedevRussia
Зампред Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в ходе трёхдневных выборов в России на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было совершено огромное количество атак. При этом половина из них производилась с территории США.
"По данным Министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку", — сказал он в интервью RT.
Говоря о цифровых гигантах, Медведев отметил, что, по его мнению, они "поднадоели всем, в том числе США", потому что их деятельность зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Поэтому они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят, подытожил зампред Совета безопасности РФ.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Совершались они на территории США, Германии, России и Китая. Позднее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.
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