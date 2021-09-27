НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведев заявил, что половина атак на серверы ЦИК во время выборов шла из США

Он отметил, что цифровые гиганты давно играют по своим правилам и "кого-то милуют, кого-то казнят".

27 сентября, 19:25
<p>Дмитрий Медведев. Фото © <a href="https://twitter.com/MedvedevRussia/media?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / MedvedevRussia</a></p>

Дмитрий Медведев. Фото © Twitter / MedvedevRussia

Зампред Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в ходе трёхдневных выборов в России на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было совершено огромное количество атак. При этом половина из них производилась с территории США.

"По данным Министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку", — сказал он в интервью RT.

Говоря о цифровых гигантах, Медведев отметил, что, по его мнению, они "поднадоели всем, в том числе США", потому что их деятельность зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Поэтому они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят, подытожил зампред Совета безопасности РФ.

Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

Посольство РФ ждёт "исчерпывающих разъяснений" в связи с кибератаками на ЦИК из США

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. Совершались они на территории США, Германии, России и Китая. Позднее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кибератаки в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.

Посол Антонов: Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках США на выборах

Посол Антонов: Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках США на выборах

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1