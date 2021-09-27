Медведев заявил, что половина атак на серверы ЦИК во время выборов шла из США

Зампред Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в ходе трёхдневных выборов в России на серверы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было совершено огромное количество атак. При этом половина из них производилась с территории США.

"По данным Министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку", — сказал он в интервью RT.