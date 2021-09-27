Google отключит миллионы смартфонов со старой версией Android

Компания Google решила отключить от своих сервисов смартфоны с устаревшими версиями Android. Информация об этом была опубликована в блоге IT-гиганта.

Владельцы миллионов таких устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Ограничения затронут смартфоны на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы возобновить возможность использования сервисов IT-гиганта, придётся приобрести гаджет под управлением Android 3.0 и новее.