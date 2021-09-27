Google отключит миллионы смартфонов со старой версией Android
На них перестанут открываться Gmail, YouTube, Google Maps и другие приложения с 27 сентября.
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Компания Google решила отключить от своих сервисов смартфоны с устаревшими версиями Android. Информация об этом была опубликована в блоге IT-гиганта.
Владельцы миллионов таких устройств не смогут с 27 сентября пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. Ограничения затронут смартфоны на версии 2.3.7 и ниже — у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы возобновить возможность использования сервисов IT-гиганта, придётся приобрести гаджет под управлением Android 3.0 и новее.
Ранее Лайф сообщал о том, почему Google прячется от российских судебных приставов. Если компания не решит проблемы с нарушением российского законодательства, крупнейшую IT-корпорацию могут ожидать новые многомиллиардные штрафы.
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