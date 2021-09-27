Минфин США наказал американскую компанию за сотрудничество с "Газпромом"

Американская сервисная компания Cameron International ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям США около 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпрому" в обход антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Отмечается, что компания, базирующаяся в Хьюстоне, согласилась выплатить 1 423 766 долларов в рамках урегулирования. По данным американского Минфина, Cameron International предоставляла услуги российской компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта в Арктике. Нарушающие антироссийские санкции контракты были утверждены в период с июля 2015 года по ноябрь 2016-го.