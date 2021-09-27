НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Канаде порядка 40 шахтёров оказались заблокированы под землёй

На место выехали спасатели, которые планируют эвакуировать людей по запасным лестницам.

27 сентября, 18:41
<p>Фото © Телеканал <a href="https://northernontario.ctvnews.ca/39-miners-stuck-underground-at-vale-s-totten-mine-in-sudbury-ont-1.5602107" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CTV</a></p>

Фото © Телеканал CTV

По меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты, расположенной недалеко от города Садбери в канадской провинции Онтарио. Такие данные приводит местный телеканал CTV.

Шахта Totten Mine была открыта в 2014 году. На ней работают около 200 человек. Как пояснил журналистам глава канадского объединения Steelworkers Local 6500 Ник Ларошелль, горняки спустились в шахту около семи утра, а в 11:30 оказались там заблокированы из-за поломки подъёмного механизма. При этом рабочие смогли перейти в специальные убежища, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

Ларошелль уточнил, что на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало. Предполагается, что людей возможно будет эвакуировать по запасным лестницам.

В Донецке 60 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара

В Донецке 60 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара

А ранее Лайф рассказывал, как в Приморье спасатели достали из рудника двух заблокированных шахтёров. Они оба получили травмы в результате инцидента. У одного рабочего тогда врачи диагностировали травму ног.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Булыжник в 1098 карат: Шахтёр нашёл третий по величине алмаз в мире, когда копался в контейнере с отходами

18 июня, 11:00

Обменялись: Китай отпустил двух канадцев на фоне новостей об освобождённом финдиректоре Huawei

25 сентября, 01:04

В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелом в школе в Вологде

сегодня в 17:14
Life

Назван итоговый состав сборной России на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022

сегодня в 19:47

Россияне назвали главное разочарование летнего отпуска в 2021 году

сегодня в 19:29

Новости партнеров

Layer 1