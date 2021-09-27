В Канаде порядка 40 шахтёров оказались заблокированы под землёй

По меньшей мере 39 человек не могут подняться на поверхность из шахты, расположенной недалеко от города Садбери в канадской провинции Онтарио. Такие данные приводит местный телеканал CTV.

Шахта Totten Mine была открыта в 2014 году. На ней работают около 200 человек. Как пояснил журналистам глава канадского объединения Steelworkers Local 6500 Ник Ларошелль, горняки спустились в шахту около семи утра, а в 11:30 оказались там заблокированы из-за поломки подъёмного механизма. При этом рабочие смогли перейти в специальные убежища, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

Ларошелль уточнил, что на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало. Предполагается, что людей возможно будет эвакуировать по запасным лестницам.