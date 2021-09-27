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Любителей марихуаны научились вычислять с помощью их смартфона

Для этого учёные проанализировали показатели людей под воздействием вещества и в трезвом состоянии.

27 сентября, 18:28
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Учёные из Ратгерского университета (США) придумали новый способ для выявления наркотического опьянения от марихуаны. Для этого нужен будет только смартфон. Статья исследователей опубликована в журнале Drug and Alcohol Dependence.

"Используя датчики в телефоне человека, мы можем определить, когда человек может находиться под воздействием каннабиса, и предпринять быстрое вмешательство, чтобы снизить вред от последствий употребления", — рассказали учёные.

Посредством экспериментов они установили, что в определении того, употреблял человек марихуану или нет, могут помочь время суток, данные GPS и акселерометра. Это получилось установить при помощи молодых людей – добровольцев, которые отмечали в приложении каждый момент употребления. Потом были проведены сравнения с показателями этих же участников исследования, но уже в трезвом состоянии.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья разбил плантацию марихуаны у себя в подвале. А когда попался, оказался ещё и владельцем незарегистрированного оружия.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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