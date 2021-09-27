Любителей марихуаны научились вычислять с помощью их смартфона

Учёные из Ратгерского университета (США) придумали новый способ для выявления наркотического опьянения от марихуаны. Для этого нужен будет только смартфон. Статья исследователей опубликована в журнале Drug and Alcohol Dependence.

"Используя датчики в телефоне человека, мы можем определить, когда человек может находиться под воздействием каннабиса, и предпринять быстрое вмешательство, чтобы снизить вред от последствий употребления", — рассказали учёные.

Посредством экспериментов они установили, что в определении того, употреблял человек марихуану или нет, могут помочь время суток, данные GPS и акселерометра. Это получилось установить при помощи молодых людей – добровольцев, которые отмечали в приложении каждый момент употребления. Потом были проведены сравнения с показателями этих же участников исследования, но уже в трезвом состоянии.