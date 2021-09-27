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Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит замгоссекретаря Шерман

На встрече также будет замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

27 сентября, 18:15

Первый заместитель госсекретаря Венди Шерман возглавит американскую делегацию на переговорах США и России по стратегической стабильности. Беседа состоится на текущей неделе в Женеве. Об этом сообщается в распространённом в понедельник письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Шерман отправится в Женеву (Швейцария) 29 сентября, чтобы возглавить американскую межведомственную делегацию на двустороннем российско-американском диалоге по стратегической стабильности 30 сентября. К ней присоединится заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс", — говорится в заявлении.

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В июле Лайф сообщал о том, что делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности. На состоявшихся в Женеве двусторонних консультациях 28 июля стороны обсудили текущие угрозы и перспективы контроля над ядерными вооружениями.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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