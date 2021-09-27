Путин ждёт от кабмина идей по освещению работы приютов для животных
Предложения по данному вопросу должны быть представлены до 30 ноября этого года.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Президент России Владимир Путин призвал Правительство РФ представить идеи по освещению в Сети работы приютов для животных. Об этом говорится в поручении президента по итогам встречи со школьниками во всероссийском детском центре "Океан".
"Правительству РФ <...> с учётом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в сообщении.
Предложения по данному вопросу должны быть представлены до 30 ноября этого года.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных. Есть в том числе распоряжения президента, которые касаются безнадзорных животных, а также их вакцинации и стерилизации.
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