Путин ждёт от кабмина идей по освещению работы приютов для животных

Президент России Владимир Путин призвал Правительство РФ представить идеи по освещению в Сети работы приютов для животных. Об этом говорится в поручении президента по итогам встречи со школьниками во всероссийском детском центре "Океан".

"Правительству РФ <...> с учётом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в сообщении.

Предложения по данному вопросу должны быть представлены до 30 ноября этого года.