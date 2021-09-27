Хомяк стал успешным криптотрейдером и увеличил свой портфель на 24%

Стример решил поставить эксперимент и доверил своему питомцу-хомяку по кличке Мистер Гокс управление криптоактивами. Грызун за три месяца показал себя успешным криптотрейдером и в прямом эфире увеличил капитал хозяину на 24%, сыграв на падении биткоина и снижении индекса S&P 500.

I have instructed my human business partner to get me a decent computer setup for my office. Best of all: It's safe to eat 🐹 #hamster #Crypto #CryptoNews #trading pic.twitter.com/O3kXJjXV9Y — mrgoxx (@mrgoxx) July 16, 2021

Для хомяка соорудили специальную клетку, бегая по которой, он мог управлять портфелем. В ней были установлены два тоннеля и беговое колесо с датчиками. Вращая игрушку, грызун выбирал один из 30 криптоактивов, после чего заходил в один из тоннелей, тем самым решая купить или продать монету.

Деятельность Мистера Гокса транслировалась на стриминговой платформе Twitch, а информацию о сделках хозяин грызуна публиковал в "Твиттере".