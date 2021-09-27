В Лаосе нашли летучих мышей с коронавирусом, похожим на SARS-CoV-2

В пещерах Лаоса обнаружили летучих мышей с вирусом, который более чем на 95% похож на SARS-CoV-2. Он с лёгкостью может заражать коронавирусной инфекцией людей, считает научный специалист Мартин Хибберт.

В ходе исследования были изучены сотни видов, в результате чего у трёх животных был обнаружен патоген, который вызывает CoViD при соединении с клетками человека. По словам профессора Марка Элуита, результаты проделанной научной работы позволяют говорить о том, что коронавирус произошёл от летучих мышей, а значит, сборщики гуано, туристы и аскеты могут им заразиться, сообщает научный журнал Nature.

При этом профессор Мартин Хибберт подчёркивает, что лаосские летучие мыши не являются прародителями распространившегося по всему миру ковида. Обнаруженный патоген также может заразить человека, но вызвавший пандемию вирус, по мнению учёного, является рекомбинацией разных вирусов, которые развивались на протяжении длительного периода времени.