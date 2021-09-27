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В "Яндексе" заявили, что пользователи смогут сами выбрать поисковик по умолчанию

В Минцифры тоже отметили, что конечный выбор действительно останется за владельцем устройства.

27 сентября, 18:21
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В "Яндексе" заявили, что пользователи смогут сами выбрать поисковую систему по умолчанию на своих гаджетах. В компании таким образом прокомментировали решение о предустановке своего поисковика на продаваемых на территории страны гаджетах с 1 января 2022 года.

"Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году наряду с Google будет и "Яндекс", — приводит ТАСС сообщение "Яндекса".

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Напомним, что с 1 января 2022 года поисковик от "Яндекса", согласно постановлению премьер-министра РФ, будет предустанавливаться по умолчанию на всех гаджетах, продаваемых в России. В Минцифры РФ рассказали, что мера была принята для выравнивания условий российских и зарубежных сервисов, но конечный выбор действительно останется за пользователем. Он сможет установить поисковик из списка, предлагаемого изготовителем устройства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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