В "Яндексе" заявили, что пользователи смогут сами выбрать поисковик по умолчанию

В "Яндексе" заявили, что пользователи смогут сами выбрать поисковую систему по умолчанию на своих гаджетах. В компании таким образом прокомментировали решение о предустановке своего поисковика на продаваемых на территории страны гаджетах с 1 января 2022 года.

"Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году наряду с Google будет и "Яндекс", — приводит ТАСС сообщение "Яндекса".