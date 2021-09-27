Путин поручил увеличить приём будущих логопедов и дефектологов в российские вузы

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября 2022 года увеличить контрольные цифры приёма по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки будущих логопедов и дефектологов. Об этом сказано в перечне поручений главы государства, который появился на сайте Кремля.

"Обеспечить увеличение контрольных цифр приёма по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры с учётом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами — дефектологами, логопедами и тьюторами", — подчёркивается в перечне.