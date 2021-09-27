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Путин поручил увеличить приём будущих логопедов и дефектологов в российские вузы

Отвечать за выполнение соответствующего распоряжения главы государства будут Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

27 сентября, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября 2022 года увеличить контрольные цифры приёма по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки будущих логопедов и дефектологов. Об этом сказано в перечне поручений главы государства, который появился на сайте Кремля.

"Обеспечить увеличение контрольных цифр приёма по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" по программам бакалавриата и магистратуры с учётом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистамидефектологами, логопедами и тьюторами", — подчёркивается в перечне.

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Кроме того, Путин поручил включить в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки" модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии. Согласно поручению российского лидера, они должны быть направлены "на формирование профессиональных компетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью". Добавим, что данное поручение было адресовано Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил проработать совершенствование системы оплаты труда педагогов. Также глава государства призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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