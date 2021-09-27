Глава ВОЗ призвал соблюдать мораторий на бустерные прививки от ковида
Он подчеркнул, что исключением будет только использование экстравакцины для людей с ослабленным иммунитетом.
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на пресс-конференции в Лионе, призвал государства соблюдать до конца 2021 года мораторий на бустерные дозы вакцин от CoViD-19.
"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", — заявил он.
Ранее власти США отказали Pfizer и BioNTech в праве предлагать бустерные дозы вакцин. Минздрав усомнился в безопасности широкой ревакцинации. Хотя после второго голосования решили разрешить её для узкой группы.
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