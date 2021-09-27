Глава ВОЗ призвал соблюдать мораторий на бустерные прививки от ковида

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на пресс-конференции в Лионе, призвал государства соблюдать до конца 2021 года мораторий на бустерные дозы вакцин от CoViD-19.

"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", — заявил он.