Blue Origin назвала имена двух туристов, которые полетят в космос на ракете Безоса
Предыдущий пилотируемый полёт New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании.
Скриншот © Blue Origin
Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса осуществит второй полёт с пассажирами на борту 12 октября в 08:30 по местному времени (16:30 по мск) со стартовой площадки космодрома на западе Техаса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте компании.
"На корабле полетят четыре астронавта, в их числе Крис Бошуайзен — бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври — заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata", — говорится в сообщении.
В компании пообещали объявить имена двух других космических туристов позже.
Предыдущий пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.
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