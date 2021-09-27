Blue Origin назвала имена двух туристов, которые полетят в космос на ракете Безоса

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса осуществит второй полёт с пассажирами на борту 12 октября в 08:30 по местному времени (16:30 по мск) со стартовой площадки космодрома на западе Техаса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте компании.