Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая в пять раз быстрее звука

Американские военные провели испытания ракеты, которая в 5 раз выше скорости звука. Ракета, созданная корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grumman, была запущена с самолёта, сообщили в Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

"Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука", — рассказали в ведомстве.

Двигатель Northrop Grumman работает на смеси воздуха и углеводородного топлива. В Пентагоне заявили, что это первое успешное испытание такого рода ракет с 2013 года. Там отметили, что военные ставили целью отработку запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолёта, запуска двигателей и крейсерского полёта.