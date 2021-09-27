Пентагон сообщил об испытании ракеты, которая в пять раз быстрее звука
Двигатель снаряда Northrop Grumnan работает на смеси воздуха и углеводородного топлива.
Фото © DARPA
Американские военные провели испытания ракеты, которая в 5 раз выше скорости звука. Ракета, созданная корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grumman, была запущена с самолёта, сообщили в Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).
"Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука", — рассказали в ведомстве.
Двигатель Northrop Grumman работает на смеси воздуха и углеводородного топлива. В Пентагоне заявили, что это первое успешное испытание такого рода ракет с 2013 года. Там отметили, что военные ставили целью отработку запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолёта, запуска двигателей и крейсерского полёта.
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