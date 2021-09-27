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В Германии потребовали отставки преемника Меркель с поста главы ХДС

Консерваторы показали на выборах в бундестаг худший результат за всю историю.

27 сентября, 19:21
<p>Фото © Maja Hitij / Getty Images</p>

Фото © Maja Hitij / Getty Images

Согласно результатам опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey, свыше половины сторонников консервативного блока ХДС и ХСС в Германии выступают за отставку кандидата в канцлеры Армина Лашета после провала на выборах. Об этом сообщает агентство DPA.

В проведённом 26–27 сентября опросе приняли участие 5014 человек. По результатам выборов в бундестаг, 51% опрошенных отметили, что Лашет должен покинуть пост председателя партии Христианско-демократического союза. Тем не менее 19% респондентов поддержали претендента на должность канцлера, а 11% участников не смогли ответить на этот вопрос.

Ранее Лайф сообщал, что консерваторы из ХСС показали худший результат на выборах в родной Баварии с 1949 года. После подсчёта 90% голосов по всей стране партия уходящей в отставку Ангелы Меркель проиграла конкурентам более процента.

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет случайно раскрыл, за кого проголосовал на выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет случайно раскрыл, за кого проголосовал на выборах

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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