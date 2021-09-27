В Германии потребовали отставки преемника Меркель с поста главы ХДС
Консерваторы показали на выборах в бундестаг худший результат за всю историю.
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Согласно результатам опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey, свыше половины сторонников консервативного блока ХДС и ХСС в Германии выступают за отставку кандидата в канцлеры Армина Лашета после провала на выборах. Об этом сообщает агентство DPA.
В проведённом 26–27 сентября опросе приняли участие 5014 человек. По результатам выборов в бундестаг, 51% опрошенных отметили, что Лашет должен покинуть пост председателя партии Христианско-демократического союза. Тем не менее 19% респондентов поддержали претендента на должность канцлера, а 11% участников не смогли ответить на этот вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что консерваторы из ХСС показали худший результат на выборах в родной Баварии с 1949 года. После подсчёта 90% голосов по всей стране партия уходящей в отставку Ангелы Меркель проиграла конкурентам более процента.
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