В Германии потребовали отставки преемника Меркель с поста главы ХДС

Согласно результатам опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Civey, свыше половины сторонников консервативного блока ХДС и ХСС в Германии выступают за отставку кандидата в канцлеры Армина Лашета после провала на выборах. Об этом сообщает агентство DPA.

В проведённом 26–27 сентября опросе приняли участие 5014 человек. По результатам выборов в бундестаг, 51% опрошенных отметили, что Лашет должен покинуть пост председателя партии Христианско-демократического союза. Тем не менее 19% респондентов поддержали претендента на должность канцлера, а 11% участников не смогли ответить на этот вопрос.