Россияне назвали главное разочарование летнего отпуска в 2021 году
При этом 43% опрошенных отметили, что отдых в стране изменился в лучшую сторону.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Четверти россиян (23%) летний отпуск в текущем году не принёс удовлетворения. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных директором по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кириллом Родиным 27 сентября на пресс-конференции.
Главным разочарованием почти половина опрошенных (40%) назвала невозможность поехать туда, куда хотелось. 13% респондентов больше всего в отпуске летом расстроили слишком высокие цены там, где они отдыхали. Ещё 9% сказали, что не оправдала надежд погода и слишком малые сроки отдыха.
Несмотря на недовольство, многие респонденты нашли в отпуске и приятные моменты. Больше всего в отпуске в России отдыхающих порадовали природа, чистый воздух и климат (16%), активный отдых и новые впечатления, а также хорошая погода (по 14%), тёплое море (13%) и качество сервиса в отелях и санаториях (8%). 43% опрошенных отметили, что отдых в стране изменился в лучшую сторону. Респонденты признались, что с большой долей вероятности порекомендуют своим друзьям и знакомым отдых в РФ.
В числе тех, кто с радостью рассказал о днях отдыха, оказались и те россияне, которые провели их в Крыму, Краснодарском крае и за границей. Сюда же вошли отдохнувшие на даче и часть россиян, кто остался дома на время отпуска. При этом средние затраты на отдых в этом году были ниже, чем планировалось (38 858 рублей против 40 022 рублей на одного человека).
Ранее ВЦИОМ определил основные источники новостей для россиян. Среди молодёжи ожидаемо самым популярным оказался Интернет, а старшее поколение предпочитает телевидение.
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