Россияне назвали главное разочарование летнего отпуска в 2021 году

Четверти россиян (23%) летний отпуск в текущем году не принёс удовлетворения. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных директором по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кириллом Родиным 27 сентября на пресс-конференции.

Главным разочарованием почти половина опрошенных (40%) назвала невозможность поехать туда, куда хотелось. 13% респондентов больше всего в отпуске летом расстроили слишком высокие цены там, где они отдыхали. Ещё 9% сказали, что не оправдала надежд погода и слишком малые сроки отдыха.

Несмотря на недовольство, многие респонденты нашли в отпуске и приятные моменты. Больше всего в отпуске в России отдыхающих порадовали природа, чистый воздух и климат (16%), активный отдых и новые впечатления, а также хорошая погода (по 14%), тёплое море (13%) и качество сервиса в отелях и санаториях (8%). 43% опрошенных отметили, что отдых в стране изменился в лучшую сторону. Респонденты признались, что с большой долей вероятности порекомендуют своим друзьям и знакомым отдых в РФ.

В числе тех, кто с радостью рассказал о днях отдыха, оказались и те россияне, которые провели их в Крыму, Краснодарском крае и за границей. Сюда же вошли отдохнувшие на даче и часть россиян, кто остался дома на время отпуска. При этом средние затраты на отдых в этом году были ниже, чем планировалось (38 858 рублей против 40 022 рублей на одного человека).