Российский "Панцирь-С" сбил дрон боевиков, запущенный к авиабазе Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики запустили беспилотник к российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в идлибской зоне деэскалации", — сказал Кулить на брифинге.