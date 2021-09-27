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Российский "Панцирь-С" сбил дрон боевиков, запущенный к авиабазе Хмеймим в Сирии

Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет, база работает в плановом режиме.

27 сентября, 19:27
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

В Сирии боевики запустили беспилотник к российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в идлибской зоне деэскалации", — сказал Кулить на брифинге.

Контр-адмирал добавил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил аппарат. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет, база работает в плановом режиме. ЦПВС призвал командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

В Сирии боевики попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии

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Ранее сообщалось, что боевики похитили 15 учителей на северо-востоке Сирии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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