Хочет "спасти" страну: Саакашвили заявил, что купил билет до Грузии на 2 октября
В этот день в стране состоятся выборы в местные органы власти.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране пройдут выборы в местные органы власти.
"Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", — сказал Саакашвили во время своего видеообращения, опубликованного на странице в "Фейсбуке". Он также прикрепил к посту скриншот билета на самолёт, из которого следует, что в Грузию политик полетит из украинского аэропорта Борисполь.
В начале сентября бывший грузинский лидер подтвердил, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в местные органы власти. Тогда политик заявил, что о своём маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично. Через несколько дней после этого лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала организацию "Общенародное движение", целью которой является возвращение бывшего президента.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
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