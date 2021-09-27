Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране пройдут выборы в местные органы власти.

"Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", — сказал Саакашвили во время своего видеообращения, опубликованного на странице в "Фейсбуке". Он также прикрепил к посту скриншот билета на самолёт, из которого следует, что в Грузию политик полетит из украинского аэропорта Борисполь.

В начале сентября бывший грузинский лидер подтвердил, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в местные органы власти. Тогда политик заявил, что о своём маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично. Через несколько дней после этого лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани создала организацию "Общенародное движение", целью которой является возвращение бывшего президента.