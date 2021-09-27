Русскоязычная диаспора в Испании возмутилась из-за "меню русских проституток"

Русскоязычная диаспора в Испании возмутилась после того, как одна из некоммерческих организаций (НКО) разместила социальную рекламу против проституции, на которой размещена фотография "меню" с ценами на девушек с русскими именами. Посольство РФ в Мадриде, Русский дом и адвокаты потребовали немедленно снять рекламу и принести извинения.

На баннерах организации, появившихся на автобусных остановках в ряде регионов страны (больше всего в провинции Кантабрия), размещено "меню", на котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имён и указан их возраст — от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" — марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

Фото © Facebook / Casa Rusa en Madrid

Стоит отметить, что социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida ("Новая жизнь") вызвала возмущение как русскоязычных жителей Испании, так и работающих с ними дипломатов и адвокатов.

В частности, Посольство РФ назвало баннеры провокационными, а также пообещало связаться с организацией, министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, "которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей". Дипмиссия намерена указать на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также потребовать принять срочные меры, убрать баннеры и не допустить повторения ситуации.

"Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно гражданство России. Люди в соцсетях пишут: "Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь "меню", — заявил в беседе с РИА "Новости" владелец адвокатской конторы Олег Губарев.

Юрист заявил, что русскоязычная диаспора хочет официальных извинений и немедленного снятия плакатов. Также он пообещал предпринять "юридические действия", если НКО не прислушается к требованиям. Отреагировали на инцидент и в Русском доме в Мадриде. Там также связались с ассоциацией "с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций".

"Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило своё убеждение в том, что проведение данной кампании — это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности", — говорится на странице Русского дома в "Фейсбуке".