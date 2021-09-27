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Русский фитнес-тренер погиб в Испании, спасая тонущую подругу, и этот момент сняла его плачущая жена

Супруга и ранее снимала, как хорошо подготовленный парень прыгает со скал, но в этот раз всё закончилось трагедией.

27 сентября, 12:53

Скриншот © Telegram / Mash. Фото © Соцсети

30-летний россиянин Данила Г., работавший фитнес-тренером в испанском городе Торревьеха, вместе с женой и подругой из Финляндии отправился на пляж Коста-Бланка. Супруга парня снимала прогулку на видео, не подозревая, что запечатлеет его смерть.

Видео © Telegram / Mash

Приятельница решила прыгнуть с утёса в воду, несмотря на шторм, однако выбраться сама не смогла. Данила поспешил ей на помощь. На кадрах видно, что ему почти удаётся взобраться вместе с ней на валун. Но затем под отчаянные крики жены парня пару смывает волной. Вскоре их тела, унесённые течением, обнаружили спасатели, пишет La Vanguardia.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

О гибели парня сообщили в том числе в сообществе "Русская Торревьеха" в "Фейсбуке". Супруга парня перед страшным походом выложила пост, где написала, что на море поднимается непогода и это хорошее время для прыжков.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Трагически погиб, пытаясь спасти тонущую девушку. К сожалению, они погибли оба… Я знала его лично — прекрасный порядочный парень, спортсмен, герой, вечная ему память

Из поста в группе "Русская Торревьеха" в "Фейсбуке"

В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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