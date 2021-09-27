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В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

Правоохранители опрашивают очевидцев и проводят экспертизы, разбираясь в тонкостях печального инцидента.

27 сентября, 09:32

Фото © VK / "ПЛОХИЕ НОВОСТИ"

26 сентября в одном из домов на улице Зелёной в Калининграде весёлый праздник обернулся трагедией. Под окнами обнаружили безжизненные тела юноши и девушки "с повреждениями, характерными для падения с большой высоты", сообщили в пресс-службе регионального СК, пишет kp.ru.

Фото © VK / "ПЛОХИЕ НОВОСТИ"

Фото © VK / "ПЛОХИЕ НОВОСТИ"

Личности погибших быстро удалось установить: 18-летний парень жил в данном доме, а 16-летняя приятельница у него гостила. Предварительно, у юноши был день рождения и он собрал друзей в своей квартире на девятом этаже. В какой-то момент парень подошёл к девушке, которая сидела на подоконнике у открытого окна, и обнял её. Пара не удержала равновесие и рухнула вниз.

Фото © VK / "ПЛОХИЕ НОВОСТИ"

Фото © VK / "ПЛОХИЕ НОВОСТИ"

К сожалению, спасти юношу и его гостью не удалось. Травмы оказались настолько серьёзными, что оба погибли на месте. Правоохранители выясняют все тонкости трагедии.

"И всё, ответа не было": Как провели последние мгновения врач и студентка, погибшие при стрельбе в Перми

"И всё, ответа не было": Как провели последние мгновения врач и студентка, погибшие при стрельбе в Перми

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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