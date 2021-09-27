В Калининграде парень разбился насмерть вместе с девушкой, неудачно обняв её у открытого окна

26 сентября в одном из домов на улице Зелёной в Калининграде весёлый праздник обернулся трагедией. Под окнами обнаружили безжизненные тела юноши и девушки "с повреждениями, характерными для падения с большой высоты", сообщили в пресс-службе регионального СК, пишет kp.ru .

Личности погибших быстро удалось установить: 18-летний парень жил в данном доме, а 16-летняя приятельница у него гостила. Предварительно, у юноши был день рождения и он собрал друзей в своей квартире на девятом этаже. В какой-то момент парень подошёл к девушке, которая сидела на подоконнике у открытого окна, и обнял её. Пара не удержала равновесие и рухнула вниз.