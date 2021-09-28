В США рассказали, зачем дали денег Украине на уничтожение бомбардировщиков Ту-160

Утилизация большинства доставшихся Украине после распада СССР стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 предотвратила передачу технологий Китаю и тем самым помогла избежать усиления ВВС КНР. Об этом пишет американское издание The Military Watch.

Отмечается, что после распада Советского Союза Украине досталось 19 самолётов, превосходивших по характеристикам прямого конкурента — американский B1-B Lancer. Была вероятность, что Киев передаст их Пекину, как ранее передал прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг".

"Соединённые Штаты и их европейские союзники предприняли попытку предотвратить подписание Украиной соглашения о продаже, предоставив киевскому правительству, испытывающему нехватку наличных средств, средства на утилизацию своего парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю", — пишет издание.

В результате Украина часть бомбардировщиков уничтожила, а остальные передала России в обмен на газ. The Military Watch утверждает, что это позволило сорвать усиление авиации Китая и отбросило её развитие "на десятилетия".