В Москве лихач на скорости пронёсся по дороге на моноколесе и возмутил водителей. Видео © t.me / shot_shot

В Москве на видео засняли мужчину, который на большой скорости прокатился по дороге на моноколесе. Бесстрашный гонщик сильно возмутил водителей ехавших рядом автомобилей. Видео с экстремалом опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что мужчина мчится по Лермонтовскому проспекту. Отмечается, что его скорость составляла 60 км/ч. Водитель проезжавшей мимо машины попытался уговорить лихача выехать на тротуар и замедлиться, однако тот лишь отмахнулся и поехал дальше.

"Вот он, из-за которого люди попадают в ДТП", — сказал недовольный автовладелец.