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В Москве лихач на скорости пронёсся по дороге на моноколесе и возмутил водителей

На просьбу одного из автомобилистов выехать на тротуар экстремал лишь отмахнулся.

27 сентября, 22:06

В Москве лихач на скорости пронёсся по дороге на моноколесе и возмутил водителей. Видео © t.me / shot_shot

В Москве на видео засняли мужчину, который на большой скорости прокатился по дороге на моноколесе. Бесстрашный гонщик сильно возмутил водителей ехавших рядом автомобилей. Видео с экстремалом опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что мужчина мчится по Лермонтовскому проспекту. Отмечается, что его скорость составляла 60 км/ч. Водитель проезжавшей мимо машины попытался уговорить лихача выехать на тротуар и замедлиться, однако тот лишь отмахнулся и поехал дальше.

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"Вот он, из-за которого люди попадают в ДТП", — сказал недовольный автовладелец.

Ранее Лайф рассказывал, что в столице горе-отец с маленьким ребёнком на руках на огромной скорости проехался по проезжей части на моноколесе прямо перед машинами.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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