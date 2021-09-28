Долгосрочный контракт Венгрии с "Газпромом" — удар для Украины, поэтому Киев отреагирует на это соответствующим образом, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", — сказал Кулеба.

По словам министра, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Кулеба утверждает, что Венгрия, подписывая контракт, знала о позиции Киева по этому вопросу и всё же нанесла "удар" по двусторонним отношениям, исключив тем самым украинский газопровод из схемы поставок российского газа.

"Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", — заключил министр.

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.