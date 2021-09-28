"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
По словам министра, отношения между странами "заходят в точку конфликта".
Фото © ТАСС / Петр Ковалёв
Долгосрочный контракт Венгрии с "Газпромом" — удар для Украины, поэтому Киев отреагирует на это соответствующим образом, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
"У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", — сказал Кулеба.
По словам министра, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Кулеба утверждает, что Венгрия, подписывая контракт, знала о позиции Киева по этому вопросу и всё же нанесла "удар" по двусторонним отношениям, исключив тем самым украинский газопровод из схемы поставок российского газа.
"Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", — заключил министр.
Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.
Украина обиделась на это. В МИД страны заявили, что документ якобы "не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.
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