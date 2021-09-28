В Минздраве рассказали, влияет ли вакцинация от коронавируса на ЭКО

Вакцина от коронавируса не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре искусственного оплодотворения, иммунологическую толерантность к беременности и вероятность имплантации эмбрионов. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина в интервью газете "Известия".

Отмечается, что у пациентов и врачей остаются вопросы относительно планирования беременности, несмотря на то что в научной литературе в последнее время появляется много информации об отсутствии влияния вакцинации на фертильность у женщин и мужчин. В частности, возникают сомнения, можно ли прививаться в период подготовки к ЭКО. Долгушина подчеркнула, что все эти страхи беспочвенны.

"Поэтому совершенно необоснованно откладывать вакцинацию, мотивируя это тем, что она как-то повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и снизит вероятность имплантации. Это домыслы, лишённые научного подтверждения", — отметила специалист.

По словам Долгушиной, начинать вынашивать ребёнка целесообразно через две-три недели после введения второго компонента вакцины, когда сформируется полноценный иммунитет против вируса. Также медик пояснила, что рекомендации прививаться за несколько месяцев до беременности касаются живых вакцин, и это прописано в их инструкциях. Такие же ограничения есть и у вакцины от краснухи.

Врач добавила, что у переболевших ковидом пациенток шансы забеременеть, в том числе через ЭКО, падают.

"Мы проанализировали данные наших пациенток, переболевших CoViD-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после и увидели, что перенесённая в тяжёлой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)", — рассказала доктор.