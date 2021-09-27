Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания

"Следственные органы будут активно разыскивать доказательства произошедших событий. Доказательствами по этому делу являются показания свидетелей, всевозможные записи видеонаблюдения, наличие отпечатков пальцев на оружии, само оружие, оценки экспертов", — сказал он в беседе с РИА ФАН .

Как пояснил Юкша, в данном случае ключевым моментом будет являться то, насколько Тимур понимал значение своих действий. Для обоснования этого будут применены все методы, в том числе и косвенные доказательства. По словам юриста, если же будет доказано, что он действительно болен и не отдавал себе отчёта во время стрельбы, то это — другая история.