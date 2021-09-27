Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания
По его мнению, следствие займётся поиском всех доказательств того, что юноша отдавал себе отчёт в своих действиях.
Тимур Бекмансуров. Фото © SHOT
Общественный деятель, адвокат Янис Юкша объяснил, почему Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, понесёт справедливое наказание за содеянное. По мнению правозащитника, даже амнезия и ампутация ноги не смягчат его участь.
"Следственные органы будут активно разыскивать доказательства произошедших событий. Доказательствами по этому делу являются показания свидетелей, всевозможные записи видеонаблюдения, наличие отпечатков пальцев на оружии, само оружие, оценки экспертов", — сказал он в беседе с РИА ФАН.
Как пояснил Юкша, в данном случае ключевым моментом будет являться то, насколько Тимур понимал значение своих действий. Для обоснования этого будут применены все методы, в том числе и косвенные доказательства. По словам юриста, если же будет доказано, что он действительно болен и не отдавал себе отчёта во время стрельбы, то это — другая история.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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