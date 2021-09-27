Психолог рассказала, сколько времени детям можно проводить в соцсетях

Доктор психологических наук Наталья Коваленко согласна с решением китайских властей, которые запретили детям проводить в "Тиктоке" более 40 минут в день. При этом она подчеркнула, что важно обращать внимание не столько на потраченное время, сколько на качество потребляемого контента.

Коваленко рассказала, что долгое сидение в Интернете вредно как для физического, так и для психологического здоровья. Ограничение в 40 минут поможет уменьшить негативное влияние экрана на здоровье человека, в частности ребёнка.

"Катастрофически падает уровень психологического здоровья. Дети стали более реактивны, более эмоциональны. Они перегружены этой информационной мешаниной", — рассказала эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".