Психолог рассказала, сколько времени детям можно проводить в соцсетях
По её словам, "залипание" в экран вредит как физическому, так и психологическому здоровью ребёнка.
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Доктор психологических наук Наталья Коваленко согласна с решением китайских властей, которые запретили детям проводить в "Тиктоке" более 40 минут в день. При этом она подчеркнула, что важно обращать внимание не столько на потраченное время, сколько на качество потребляемого контента.
Коваленко рассказала, что долгое сидение в Интернете вредно как для физического, так и для психологического здоровья. Ограничение в 40 минут поможет уменьшить негативное влияние экрана на здоровье человека, в частности ребёнка.
"Катастрофически падает уровень психологического здоровья. Дети стали более реактивны, более эмоциональны. Они перегружены этой информационной мешаниной", — рассказала эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Ранее врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал острой проблему деструктивного влияния Интернета на молодёжь. Решить её можно лишь совместными усилиями, при этом должен быть задействован целый ряд специалистов — от психологов до педагогов.
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