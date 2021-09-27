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В Кирове рысь засняли во время охоты на кошек, местные жители в ужасе

Откуда появилась свободно разгуливающая по городу хищница, неизвестно.

27 сентября, 12:20

Кировчан напугала напавшая на кошку рысь. Видео © VK / Киров без цензуры/КИРОВ 24/7

В Кирове около двух часов ночи рысь напала на кошку. Об этом сообщили жители дома по адресу Монтажников, 19 и опубликовали кадры с камер уличного видеонаблюдения в паблике "Киров 24/7" во "ВКонтакте".

Хищника засняли во время охоты в районе парка Победы. При этом нападение на кошку по камерам увидела консьержка расположенного рядом дома. Видео запечатлело, как рысь бросается на пушистого питомца, затем они борются, но хищница одерживает победу и уносит добычу в зубах. Откуда появилась рысь, свободно разгуливающая по городу, неизвестно. Жители призывают хозяев быть более осторожными со своими питомцами.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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