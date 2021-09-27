В Кирове рысь засняли во время охоты на кошек, местные жители в ужасе

В Кирове около двух часов ночи рысь напала на кошку. Об этом сообщили жители дома по адресу Монтажников, 19 и опубликовали кадры с камер уличного видеонаблюдения в паблике "Киров 24/7" во "ВКонтакте".

Хищника засняли во время охоты в районе парка Победы. При этом нападение на кошку по камерам увидела консьержка расположенного рядом дома. Видео запечатлело, как рысь бросается на пушистого питомца, затем они борются, но хищница одерживает победу и уносит добычу в зубах. Откуда появилась рысь, свободно разгуливающая по городу, неизвестно. Жители призывают хозяев быть более осторожными со своими питомцами.