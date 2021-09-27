В Кирове рысь засняли во время охоты на кошек, местные жители в ужасе
Откуда появилась свободно разгуливающая по городу хищница, неизвестно.
Кировчан напугала напавшая на кошку рысь. Видео © VK / Киров без цензуры/КИРОВ 24/7
В Кирове около двух часов ночи рысь напала на кошку. Об этом сообщили жители дома по адресу Монтажников, 19 и опубликовали кадры с камер уличного видеонаблюдения в паблике "Киров 24/7" во "ВКонтакте".
Хищника засняли во время охоты в районе парка Победы. При этом нападение на кошку по камерам увидела консьержка расположенного рядом дома. Видео запечатлело, как рысь бросается на пушистого питомца, затем они борются, но хищница одерживает победу и уносит добычу в зубах. Откуда появилась рысь, свободно разгуливающая по городу, неизвестно. Жители призывают хозяев быть более осторожными со своими питомцами.
Ранее в крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку. Малыша госпитализировали, по факту инцидента проводится проверка.
Комментариев: 0