НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"В Европе их не боятся": Пушков высмеял угрозы "бедной" Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

Сенатор напомнил, что Будапешт уже успешно блокировал контакты Незалежной с НАТО и может этим не ограничиться.

28 сентября, 00:30

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию Киева на заключение долгосрочного контракта на поставку газа между Будапештом и "Газпромом".

Сенатор напомнил, что Венгрия жёстко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и многое другое.

"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

"Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться. Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии", написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам политика, постоянные претензии Украины уже надоели Европе. При этом "соответствующие угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны".

Захарова объяснила завистью истерику Украины по поводу контракта Венгрии с "Газпромом"

Захарова объяснила завистью истерику Украины по поводу контракта Венгрии с "Газпромом"

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.

Украина обиделась на это. В МИД страны заявили, что документ якобы "не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

вчера в 22:29

"Это наше дело!": В Венгрии резко осадили Украину из-за реакции на контракт с "Газпромом"

вчера в 17:41

В Японии заявили, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету

вчера в 22:38

В США рассказали, зачем дали денег Украине на уничтожение бомбардировщиков Ту-160

вчера в 21:46

Аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры

сегодня в 01:34

Новости партнеров

Layer 1