В Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию Киева на заключение долгосрочного контракта на поставку газа между Будапештом и "Газпромом".

Сенатор напомнил, что Венгрия жёстко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и многое другое.

"Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться. Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По словам политика, постоянные претензии Украины уже надоели Европе. При этом "соответствующие угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны".

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.