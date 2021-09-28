"В Европе их не боятся": Пушков высмеял угрозы "бедной" Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Сенатор напомнил, что Будапешт уже успешно блокировал контакты Незалежной с НАТО и может этим не ограничиться.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию Киева на заключение долгосрочного контракта на поставку газа между Будапештом и "Газпромом".
Сенатор напомнил, что Венгрия жёстко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и многое другое.
"Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться. Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
По словам политика, постоянные претензии Украины уже надоели Европе. При этом "соответствующие угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны".
Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.
Украина обиделась на это. В МИД страны заявили, что документ якобы "не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года". Кроме того, Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Оно было назначено на 29–30 сентября.
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