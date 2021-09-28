Росгидромет рассказал, какая погода ждёт россиян зимой

Росгидромет дал прогноз о погоде в России в период с октября 2021 года по март 2022-го. Синоптики считают, что температура в большинстве регионов будет около нормы. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

"В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России — около нормы", — говорится в пресс-релизе.













При этом в отдельные месяцы на территории южной половины азиатской части страны средние значения температуры ожидаются ниже многолетних показателей.

Отмечается, что оправдываемость прогнозов на отопительный период за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%.