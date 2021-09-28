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Росгидромет рассказал, какая погода ждёт россиян зимой

По словам синоптиков, оправдываемость прогнозов за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%.

28 сентября, 00:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Росгидромет дал прогноз о погоде в России в период с октября 2021 года по март 2022-го. Синоптики считают, что температура в большинстве регионов будет около нормы. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

"В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России — около нормы", — говорится в пресс-релизе.

  • Октябрь. Фото © meteorf.ru
    Октябрь. Фото © meteorf.ru
  • Ноябрь. Фото © meteorf.ru
    Ноябрь. Фото © meteorf.ru
  • Декабрь. Фото © meteorf.ru
    Декабрь. Фото © meteorf.ru
  • Январь. Фото © meteorf.ru
    Январь. Фото © meteorf.ru
  • Февраль. Фото © meteorf.ru
    Февраль. Фото © meteorf.ru
  • Март. Фото © meteorf.ru
    Март. Фото © meteorf.ru

Октябрь. Фото © meteorf.ru

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При этом в отдельные месяцы на территории южной половины азиатской части страны средние значения температуры ожидаются ниже многолетних показателей.

Синоптик назвал день, когда в Москве похолодает до нуля

Синоптик назвал день, когда в Москве похолодает до нуля

Отмечается, что оправдываемость прогнозов на отопительный период за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предрёк москвичам "прокси" бабье лето.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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