Инфекционист Тимаков обозначил сроки окончания пандемии коронавируса
По словам специалиста, только весенние показатели заболеваемости позволят сделать выводы о том, насколько ковид адаптировался и как он меняется.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Пандемия коронавируса продлится ещё не менее года, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, появились ли новые штаммы. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Год продлится минимум", — заявил Тимаков в беседе с РИА "Новости".
Специалист добавил, что только весенние показатели заболеваемости позволят сделать выводы о том, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
Ранее глава компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса, высказался о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии. Альберт Бурла также считает, что это возможно в течение года. При этом, по его мнению, необходима ежегодная вакцинация.
Также Лайф приводил мнение вирусолога Алексея Аграновского, который спрогнозировал, какой штамм останется доминирующим до конца пандемии.
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