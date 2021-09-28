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Инфекционист Тимаков обозначил сроки окончания пандемии коронавируса

По словам специалиста, только весенние показатели заболеваемости позволят сделать выводы о том, насколько ковид адаптировался и как он меняется.

28 сентября, 01:23

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Пандемия коронавируса продлится ещё не менее года, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, появились ли новые штаммы. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Год продлится минимум", — заявил Тимаков в беседе с РИА "Новости".

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Специалист добавил, что только весенние показатели заболеваемости позволят сделать выводы о том, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

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Ранее глава компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса, высказался о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии. Альберт Бурла также считает, что это возможно в течение года. При этом, по его мнению, необходима ежегодная вакцинация.

Также Лайф приводил мнение вирусолога Алексея Аграновского, который спрогнозировал, какой штамм останется доминирующим до конца пандемии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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