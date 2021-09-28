Инфекционист Тимаков обозначил сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится ещё не менее года, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, появились ли новые штаммы. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Год продлится минимум", — заявил Тимаков в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что только весенние показатели заболеваемости позволят сделать выводы о том, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Ранее глава компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса, высказался о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии. Альберт Бурла также считает, что это возможно в течение года. При этом, по его мнению, необходима ежегодная вакцинация.