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Стрелявшего в Рейгана американца полностью освободят в 2022 году

Сейчас Джону Хинкли запрещено владеть оружием, употреблять алкоголь и общаться с прессой.

28 сентября, 00:52
<p>Рональд Рейган и Джон Хинкли. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентин Соболев, Александр Чумичев, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Рональд Рейган и Джон Хинкли. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентин Соболев, Александр Чумичев, Wikipedia

В июне 2022 года с американца Джона Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, снимут все ограничения. Об этом сообщил федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман.

"Хинкли будет полностью освобождён в июне 2022 года. На этой неделе я подпишу все официальные бумаги", — уточнил он.

Ранее Минюст Соединённых Штатов поддержал предложение прекратить судебный надзор за 66-летним Хинкли, который в 2016 году покинул государственную психиатрическую больницу. Мужчину отпустили условно-досрочно, и он вернулся домой в Уильямсбург (штат Вирджиния). Тем не менее Хинкли продолжает находиться под наблюдением врачей, также ему запрещено владеть оружием, употреблять алкоголь и общаться с прессой.

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"Нет никаких признаков опасности с его стороны", — сказал после решения суда адвокат Хинкли Барри Левин.

При этом Фонд-институт Рональда Рейгана призвал Министерство юстиции США заблокировать предстоящее полное освобождение Джона Хинкли. В заявлении представителей учреждения, которое хранит и изучает наследие экс-главы Белого дома, сказано, что мужчина всё ещё представляет угрозу для окружающих, поэтому они выступают против его освобождения.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года у входа в отель Hilton в Вашингтоне. Он произвёл шесть выстрелов, и одна из пуль рикошетом попала в грудь президенту. Тяжёлые ранения получили тогда пресс-секретарь главы государства Джеймс Брейди, а также сотрудник Секретной службы и полицейский. На судебном процессе в 1982 году Хинкли предъявили обвинения по 13 пунктам. В итоге его признали невменяемым в момент покушения и перевели в психиатрическую лечебницу.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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