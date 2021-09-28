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В Чите неизвестный обстрелял пассажирский автобус

Злоумышленник повредил боковое стекло, сейчас его ищут полицейские.

28 сентября, 05:13

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

В Чите полиция ведёт поиск неизвестного, стрелявшего по пассажирскому автобусу из травматического оружия. Об этом рассказали в ГУ МВД по Забайкальскому краю.

"Поступило сообщение, что в пассажирском автобусе повреждено боковое стекло. Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвёл выстрел, предположительно из травматического пистолета, в сторону автобуса", цитирует ГУ МВД РИА "Новости".

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Инцидент произошёл вечером 27 сентября. В момент происшествия в автобусе находилось около 15 человек, пострадавших нет.

Ранее в Сочи мужчина открыл стрельбу в торговом центре. При задержании он сопротивлялся и называл себя "самым адекватным".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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