В Чите неизвестный обстрелял пассажирский автобус

В Чите полиция ведёт поиск неизвестного, стрелявшего по пассажирскому автобусу из травматического оружия. Об этом рассказали в ГУ МВД по Забайкальскому краю.

"Поступило сообщение, что в пассажирском автобусе повреждено боковое стекло. Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвёл выстрел, предположительно из травматического пистолета, в сторону автобуса", — цитирует ГУ МВД РИА "Новости".

Инцидент произошёл вечером 27 сентября. В момент происшествия в автобусе находилось около 15 человек, пострадавших нет.