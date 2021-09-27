В Мордовии мужчина открыл стрельбу по кошкам на глазах у детей. Видео © Vk / Ковылкино хайп

В городе Ковылкино в Мордовии мужчина отстреливал кошек во дворе многоквартирного дома на улице Есенина. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в это время рядом играли дети.

Видеозаписью со стрелком заинтересовались в УМВД РФ по региону. Сотрудники полиции уже установили личность героя ролика. Это местный житель 1978 года рождения. В отношении него проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.